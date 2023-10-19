Осенний рецепт оладий с луком и тыквой
Тыква – это вкусный и полезный овощ, который можно использовать в приготовлении разнообразных блюд. Он содержит витамины С, Е, К и почти все витамины группы В. Тыква идеально подходит для худеющих.
Предлагаем попробовать приготовить оладьи из лука и тыквы. Они вкусны, сытны и просты в приготовлении.
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Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана молока
- чайная ложка разрыхлителя
- чайная кровать соли
- щепотка молотого черного перца
- зелень – по желанию
- растительное масло для жарки – 3-5 ст. л.
Приготовление:
Тыкву нужно помыть и очистить от кожуры и семян, а затем натереть на большой терке. Лук нарежьте мелко или полукольцами. В миске смешайте тыкву, лук, яйца, муку, молоко, разрыхлитель, соль и перец. Если тесто получится жидким, добавьте столовую ложку манки и дождитесь, пока она набухнет, только потом жарьте. На разогретой сковороде с растительным маслом оладьи нужно жарить с двух сторон до золотистого цвета.
Выкладывайте пожаренные оладьи на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Подавать оладьи с тыквой можно с любимым соусом или сметаной.
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