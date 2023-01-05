Основная БМП США: что известно о М2 Bradley, которые Байден пообещал передать Украине

США рассматривают возможность передачи Украине основной боевой машины пехоты М2 Bradley. Эта техника находится на вооружении механизированных войск армии США.

Как сообщает Reuters, президент США Джо Байден подтвердил такую информацию. По его словам, вопрос отправки БМП Bradley еще рассматривается.

"Да", – лаконично ответил Байден на вопрос о возможности передачи этих БМП.

Ранее в издании Bloomberg сообщили, что вопрос находится на рассмотрении у американского правительства. Однако окончательного решения о предоставлении боевых машин ВСУ пока нет.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Кансиан заявил, что M2 Bradley помогли бы увеличить наземную боеспособность ВСУ, поскольку эта боевая машина фактически является легким танком.

По его мнению, если даже правительство США примет положительное для Украины решение, то поставка не будет быстрой.

Что известно о ББМ М2 Bradley

M2 "Брэдли" – основная боевая машина пехоты, поступившая на вооружение США в 1981 году после длительных испытаний. Собственное название получила в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

Эта БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими с машины и огневой поддержки их в период и после спешения.

Американские войска применили M2 Bradley в войнах в Персидском заливе и Ираке.

М2 Брэдли – основные характеристики М2 Брэдли

Основные характеристики M2 Bradley

Габаритные размеры боевой машины:

длина 6,44-6,45 м;

ширина 3,2-3,6 м;

высота 2,9-2,97м.

Для М2 Bradley обладает 8-цилиндровым V-образным дизельным двигателем жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500, который имеет мощность 500 л.с. (368 кВт).

БМП на шоссе разгоняется до максимальной скорости 66 км/ч, на бездорожье – 40 км/ч, на плаву – 7,2 км/ч.

В то же время запас хода M2 "Bradley" составляет 483 км по шоссе, а емкость топливных баков - 662 литра.

Чем вооружение БМП M2 Bradley:

25-мм пушка М242 Бушмастер;

7,62-мм спаренный пулемет М240С;

две ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

шесть 5,56-мм стрелковых установок М231 FPW;

три РПГ М72А2.

Боекомплект:

900 выстрелов 25-мм;

2 340 патронов 7,62-мм;

7 ПТУР TOW;

4 200 патронов 5,56-мм.

Какая цена M2 Bradley

Одна единица боевой машины пехоты M2 Bradley стоит $3166000.

Через разные модификации этих боевых машин пехоты находятся на вооружении в Ливане, Греции, Хорватии, Саудовской Аравии и, конечно, США.

М2 Брэдли – основные характеристики М2 Брэдли

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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