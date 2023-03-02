Отменят ли выходной 8 марта в Украине: что решили
Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 марта, зародился еще в начале 20 века от массовых протестов за права женщин, проводившихся в США. Тогда женщины требовали сокращения рабочего дня, увеличения заработной платы и права голоса.
В августе 1910 года активистка немецких социал-демократов Клара Цеткина на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. И уже в 1911 году этот день впервые был отмечен в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии, однако конкретной даты праздника не установили
Только в 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин.
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Между тем, в Украине решили отменить выходной на 8 марта. Сначала с такой инициативой выступил ряд народных депутатов Верховной Рады. Они зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.
Этим документом депутаты планируют упразднить празднование Международного женского дня 8 марта на государственном уровне. Народные избранники планируют установить новый праздник, посвященный женщинам, на 25 февраля – в этот день они предлагают отмечать День украинской женщины.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России 1917. Считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки, а именно 25 февраля, а в марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко 9 марта", – говорится в проекте закона.
В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины установить украинские праздники, а именно:
- 25 февраля – День украинской женщины (День украинки) – День рождения Леси Украинки;
- 9 марта – Шевченков день – День рождения Тараса Шевченко;
- второе воскресенье мая – День матери.
На днях в приложении "Действие" даже запустили голосование по поводу отменить выходной 8 марта. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, "есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем".
Опрос продлится до 6 марта. Каждый может проголосовать. Пользователям предлагают выбрать:
- Этот день должен быть рабочим
- Оставляем выходным
- Не могу определиться
Результаты будут доступны по завершении голосования.
Как проголосовать: необходимо авторизироваться в приложении "Действие", выбрать категорию "Услуги" и нажать "Опрос". Инструкция здесь.
Отметим, что в этом году 8 марта будет обычным рабочим днем, поскольку в Украине объявлено военное положение.
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