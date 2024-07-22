Отсрочка от мобилизации для студентов: юрист рассказал о важном нюансе

В Украине происходит мобилизация, и бакалавры, которые планируют поступление в магистратуру, могут получить повестку и быть призванными на военную службу. Однако после того, как лицо будет зачислено на дневное отделение, оно имеет право подать в свой ТЦК и СП документы, подтверждающие статус студента и заявление для получения отсрочки от армии.

В ТЦК необходимо предоставить приказ о зачислении в вуз и справку из учебного заведения, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии для "РБК-Украина".

"Следовательно, если его зачислят в магистратуру после мобилизации, он может быть освобожден от военной службы на основании его студенческого статуса и отпущен на учебу", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что, если студент выполнил все необходимые условия для получения отсрочки от мобилизации на время обучения, то ТЦК должен ему ее выдать.

Напомним, ранее ТЦК дали рекомендации, как 17-летним украинцам встать на учет за границей.

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