Отсрочку от мобилизации получит еще одна категория мужчин: какой закон приняла Рада

Украинский парламент принял важное решение, касающееся мобилизации во время военного положения. Закон №11391, принятый 21 августа, предусматривает возврат отсрочки от призыва для еще большего круга военнообязанных.

Теперь отсрочку от мобилизации получат мужчины, чьи родные (полнородные или неполнородные) братья или сестры погибли, или пропали без вести во время боевых действий. Ранее такое право имели только полнородные братья погибших защитников, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Ранее в законе предполагалось, что военнообязанные, в которых погибли близкие родственники, в частности, полнородные братья и сестры, не подлежали мобилизации. Однако слова о неполнородных братьях и сестрах были изъяты из соответствующей статьи, что вызвало возмущение среди общественности.

Законопроект возвращает защиту для тех, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести во время боевых действий, предоставляя им право на отсрочку от призыва. Это решение стало ответом на петицию, которую подавали семьи погибших военнослужащих в апреле 2024 года.

Изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вступят в силу после подписания документа Президентом Украины.

Ранее адвокат объяснил, нужно ли сообщать ТЦК об авто и будут ли штрафовать за нарушение.

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