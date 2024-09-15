'Ответка за Полтаву': бойцы Khorne group на Курщине бомбой GBU-39 разнесли здание с оккупантами (видео)

В Курской области бойцы из подразделения 116 отдельной механизированной бригады совершили атаку на здание, в котором находились русские солдаты. После удара здание сложилось, под обломками оказались десятки оккупантов.

Видео атаки по зданию показало подразделение 116 бригады Khorne group. Отмечается, что это был авиаудар управляемой бомбой GBU-39 по зданию с оккупантами в населенном пункте Веселое.

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"Ответочка за полтавское училище связи. Орки перемешались в кучу строительного мусора и своих плохих черепов. Привозите нам больше срочников и десантников. Мы за всеми вами наблюдаем", – говорится в описании к видео.

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup Подрыв здания с русскими солдатами в Курщине. Источник: t.me/khornegroup

Добавим, что российская армия 3 сентября 2024 года нанесла двойной ракетный удар по Полтаве. Баллистические ракеты повредили здание института связи, жилые дома, больницу и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли 58 человек, количество раненых превысило 300 человек.

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