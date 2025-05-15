Ожидаемое потепление: синоптики назвали, когда ждать настоящего лета в Украине

Начало мая в Украине оказалось неожиданно холодным. Вместо весеннего тепла в некоторых регионах зафиксировали заморозки, местами даже выпал снег.

Даже на Юге столбики термометров не достигли ожидаемых +20 градусов. Когда стоит ждать настоящего потепления и будет ли оно стремительным – рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для 24 Канала.

По словам синоптика, в ближайшие дни Украина будет оставаться под влиянием зоны пониженного атмосферного давления, которая хоть и слаба, но нестабильна и подвержена изменениям.

Над территорией страны все еще преобладает прохладная и влажная поступившая с севера воздушная масса. В дневные часы, когда температура повышается, это способствует образованию облаков и локальных дождей.

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"Можно заметить характерную картину: днем светит солнце, затем внезапно надвигается дождливое облако, выпадают осадки разной силы, после чего снова появляются солнечные лучи. Такое дежурство указывает на нестабильность в атмосферных процессах", – объяснила Наталья Птуха.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни заморозки в Украине не предвидится. Благодаря увеличению облачности ночи хоть и будут оставаться прохладными – от +2 до +9 градусов – однако угрозы замерзания пока нет, по меньшей мере, до 16 мая. Днем температура будет колебаться в пределах +12…+18 градусов.

На Западе страны, а также в Винницкой и большинстве северных областей 15-16 мая ожидается понижение дневной температуры. Причина – влияние более активного атмосферного фронта с северо-запада, которое принесет повышенную облачность и дожди. В этих регионах максимальные дневные температуры будут достигать только +8…+14 градусов.

В то же время в южных и восточных областях прогнозируется постепенное потепление – до +20, а местами даже до +23 градусов, – сообщила синоптика Укргидрометцентра.

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Резкого потепления в ближайшее время синоптики не предсказывают. По словам Натальи Птухи, определенное повышение температуры возможно только в южных регионах 15-16 мая.

Она также отметила, что уже на выходных и начале новой недели температурные показатели могут снова вернуться к нынешнему уровню.

"Начиная с середины следующей недели прогнозируется постепенное улучшение. В это время следует ожидать более уверенного роста температурных значений – ближе к началу третьей декады месяца", – отметила синоптик.

В то же время, она уточнила, что примерно до 20-х чисел мая температурный фон будет оставаться таким, как сейчас – с незначительными колебаниями.

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