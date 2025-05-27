Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз геомагнитной активности на 28 мая

В ближайшие дни в Украину вернутся магнитные бури. 28 мая ожидается мощная магнитная буря красного уровня – К-индекс достигнет отметки 5.

Такое явление может сильно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых и пожилых. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Магнитные бури особенно опасны для тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдает перепадами давления или повышенной чувствительностью к изменениям в окружающей среде. В такие периоды могут обостряться проблемы со здоровьем, возникать головные боли, бессонница, раздражительность или усталость.

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Чтобы уменьшить влияние магнитной активности, следует соблюдать здоровый образ жизни: избегать стрессов, высыпаться, ограничить потребление кофе, алкоголя, жирной, соленой и острой пищи. Вместо этого следует выбирать легкое, сбалансированное питание, пить больше воды и находить время для отдыха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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