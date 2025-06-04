Ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5: прогноз геомагнитной активности на 5 июня

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что иногда вызывает ухудшение самочувствия – головные боли, усталость или раздражительность. Такое влияние особенно заметно у метеочувствительных людей.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA подготовил обновленный прогноз геомагнитной активности на 5 июня. Ее уровень в этот день достигнет К-индекса 5. Это также красный уровень, свидетельствующий о сильных магнитных возмущениях, которые могут сказаться на настроении, физическом состоянии и работоспособности.

В пятницу, 6 июня, геомагнитная ситуация улучшится – ожидается К-индекс 3,3. Это зелёный уровень, который считается безопасным и малозаметным для организма.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться — ученые обновляют информацию каждые три часа, поэтому рекомендуем следить за актуальными данными.

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Что такое магнитная буря? Это природное явление, связанное с активностью Солнца. После солнечных вспышек в направлении Земли движутся потоки заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, известное как магнитная буря. При мощных вспышках (К-индекс 7–8) можно наблюдать полярные сияния, а также возможные сбои в работе связи и навигационных систем.

Как магнитные бури отражаются на здоровье? Многие люди могут испытывать физическое или эмоциональное напряжение. К наиболее распространенным симптомам относятся головная боль, головокружение, раздражение, снижение работоспособности, бессонница или, наоборот, сонливость. Специальных медикаментов от воздействия магнитных бурь нет, однако облегчить состояние помогут обычные симптоматические средства.

Что делать, чтобы уменьшить негативное влияние? Соблюдайте режим сна и питания, избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе. Рекомендуется пить больше воды, травяных чаев, больше бывать на свежем воздухе (избегая жары), практиковать умеренную физическую активность. Людям с хроническими болезнями следует иметь при себе необходимые лекарства и избегать стрессов. Утром хорошо поможет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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