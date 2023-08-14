Пасечник рассказал, что можно сделать со старым медом и можно ли его есть

На кухнях многих хозяек найдется баночка меда. Однако часто бывает так, что этот вкус забывается в далеком уголке в течение длительного времени. Как правильно использовать устаревший мед и как узнать, когда он портится?

Именно выбрасывать старый мед неуместно. Он не теряет свои свойства, если правильно сохранять. Оптимальные условия хранения – сухое помещение, где влага не проникает, поскольку мед может поглощать влагу и подвергается ферментации. Важно избегать хранения в холодильнике. Об этом рассказал пасечник Виталий Кром.

Читайте также: Как приготовить лавандовый мед

"В улье, где находится мед, царит температура 25 градусов, а в месте, где пчелы выводят личинки – 32 градуса. Поэтому для меда самая оптимальная комнатная температура", – говорит он.

Также важно хранить мед в герметичных контейнерах. Пластиковые сосуды из полипропилена или стеклянные банки – лучший выбор для хранения меда, ведь они не выделяют никаких вредных веществ, подчеркивает Виталий.

Мед в банке может храниться долгое время. Иногда он может изменить текстуру и цвет, но банки – не лучший выбор для хранения. Во-первых, такое количество меда сложно использовать, и он может долго стоять без использования. А во-вторых, во время сбора меда из такой крупной банки ложкой ломают банку. Наиболее оптимальной тарой для меда является пол-литровый сосуд, это способствует его удобному использованию и предотвращает забвение.

Если мед покрылся пеной сверху и имеет неприятный, возможно даже кисловатый запах, это может указывать на его порчу. В таком случае употребление такого меда небезопасно.

Если мед стал очень густым и тяжело вынимается из банки, растопить его можно на водяной бане при температуре до 40 градусов.

Можно использовать устаревший мед так же, как свежий: добавлять его в чай, использовать в качестве маринада для мяса и птицы, приготовить с ним медовые напитки, добавлять в выпечку.

Не следует ограничиваться употреблением меда только при заболеваниях, он полезен для повышения иммунитета и общего укрепления организма. Мед следует оставлять на виду, чтобы всегда иметь под рукой и с ним всегда помнить о пользе для здоровья.

Важно также упомянуть, что старый мед можно использовать для кормления пчел. Пчелы преимущественно потребляют его без проблем, за исключением меда из рапса, который может закристаллизоваться.

Напомним, диетология Татьяна Лакуста объяснила, почему стоит отказаться от привычки есть натощак воду с медом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!