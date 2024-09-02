Пенсии по инвалидности в сентябре: будет ли пересмотр выплат

Лицам, получающим пенсии по инвалидности, не стоит надеяться на изменение размера выплат в сентябре. Их уровень останется таким же, как и в августе этого года.

Согласно информации от ПФУ, пенсии по инвалидности назначаются при условии наличия определенного страхового стажа. Этот стаж варьируется от 1 до 15 лет. Об этом пишет 24 канал.

Стоит отметить, что продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, зависит от того, в каком возрасте была установлена инвалидность.

Читайте также: Пенсия по возрасту или по инвалидности: какой вариант более выгоден

Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью определяется в процентах от суммы пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 100% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью II группы – 90% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Минимальные суммы пенсионных выплат для лиц с инвалидностью составляют:

для инвалидов I группы (до 70 лет с полным стажем 30-35 лет) – 2 980 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как лицу с инвалидностью получить компенсацию за авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !