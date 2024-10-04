Пенсии под ударом: правительство приняло неожиданное решение по выплатам

В следующем году сокращение бюджетных расходов ударит по беднейшим слоям населения Украины: тем, кто получает минимальные пенсии и заработные платы. Правительство решило смягчить первоначальную версию законопроекта об увеличении налогов, в частности отказавшись от повышения НДС. Однако решено экономить на социальных выплатах: минимальная пенсия в 2025 году останется без изменений на уровне 2361 грн.

Эту информацию опубликовал OBOZ.UA. Согласно данным Министерства финансов, в 2025 году на социальные расходы планируется выделить 419,2 млрд грн, тогда как в уточненном бюджете на этот год предусмотрено 483,5 млрд грн. В 2023 году эта сумма составляла 479,9 млрд грн. Стоит отметить, что социальные расходы росли ежегодно, даже после начала полномасштабной войны.

"Это вынужденная ситуация. Наверное, не смогли компенсировать катастрофический дефицит бюджета и вынуждены были идти на эти шаги. Если в 2025-м вдруг будет какой-то резерв, возможно, будут незапланированно повышать стандарты. Все будет зависеть от ситуации на фронте", – отмечает Людмила Черенько, руководитель отдела исследования качества жизни Института демографии и социальных исследований им.

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В Украине минимальная пенсия составляет 2361 грн. Прогнозируется, что общая инфляция за 2024 и 2025 годы может достичь около 14,6%. Поэтому, чтобы минимальная пенсия оставалась на том же уровне с учетом повышения цен, ее размер должен вырасти до 2705,7 грн.

"Понятно, что когда длительное время идет такое ограничение населения в любых потребностях кроме чисто физиологических, накапливается очень много проблем. Это, в частности, несвоевременное получение медицинских услуг, а также элементарные бытовые проблемы. Конечно, это серьезная ситуация. Главное – чтобы хватало на физиологическое выживание. Данные показывают, что в 2023-м по сравнению с 2021-м выросло почти в 7 раз количество тех, у кого доходы ниже официального прожиточного минимума", – отмечает Черенько.

Правительство, кроме "замораживания" минимальных пенсий, осуществит еще один шаг: начнет процесс возврата пенсионных выплат, которые не были сняты со счетов в течение года, если это касается переселенцев. Также средства могут быть изъяты у пенсионеров-переселенцев, которые не прошли процедуру идентификации.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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