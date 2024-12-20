Пенсии украинцев проиндексируют через несколько месяцев: возрастут ли после этого выплаты

В марте 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий, что закреплено как в бюджете, так и в действующем законодательстве. Даже если правительство проведет пенсионную реформу, сначала все выплаты будут пересмотрены в рамках индексации. Как и раньше, повышение почувствуют не все пенсионеры.

Как сообщает OBOZ.UA, такая ситуация возникает из-за того, что пенсия, исчисленная по формуле (средний заработок за три года, умноженный на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на коэффициент 1%), может значительно уступать фактической сумме выплат. Например, если по формуле расчет составляет всего 1230 грн, Пенсионный фонд увеличит ее до минимального уровня в 2361 грн. Для определенных возрастных категорий эта сумма может быть выше.

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При индексации в марте повышение на определенный процент будет применено именно к пенсии, рассчитанной по формуле. Таким образом, даже после увеличения, например, на 8%, вместо 1230 грн по формуле сумма составит 1328,4 грн. Однако фактически будут выплачивать все равно минимум 2361 грн.

Точный показатель индексации станет известен лишь в следующем году, ближе к марту, после того, как официальная статистика завершит расчет динамики зарплат и уровня инфляции. Отметим, что размер индексации определяется как сумма половины годовой инфляции и половины темпов роста заработных плат за последние три года.

По прогнозам НБУ, уровень инфляции в 2024 году составит 9,7%, что означает, что половина этой суммы будет равна 4,85%. При этом средний трехлетний темп роста зарплат оценивается в 12,7%, а его половина – 6,35%. Таким образом, по предварительным оценкам, индексация может достигать около 11%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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