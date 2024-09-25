Пенсионеры 70+ получат прибавку в октябре: сколько добавят к пенсии

В октябре некоторые пенсионеры получат доплаты к пенсиям. Это будет обусловлено начислением специальной возрастной надбавки.

Пенсионеры, достигшие 70 лет, могут получить надбавку по возрасту. Для этого необходимо, чтобы их общая ежемесячная пенсия была меньше 10 340,35 грн, информирует ПФУ.

Стоит заметить, что под общей выплатой понимается суммарная величина пенсии вместе со всеми надбавками.

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На сегодняшний день доплата за возраст составляет:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для граждан в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для людей старше 80 лет — 570 гривен.

Возрастная надбавка к пенсии автоматически добавляется к основной сумме выплат. Это означает, что нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины для ее получения. Доплата начисляется и увеличивается в месяц, когда пенсионер достигает нового возрастного порога.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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