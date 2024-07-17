Пенсионеры могут получить разовую денежную помощь: кого касается

Летом 2024 года планируется выплата единовременной финансовой помощи для отдельных категорий пенсионеров. Сумма помощи может варьироваться от 300 до 3000 гривен.

Такая финансовая поддержка будет доступна для лиц с инвалидностью, тех, кто получил травмы в результате несчастных случаев на производстве, а также по определенным другим причинам. Об этом пишет 24 канал.

Сумма надбавки будет зависеть от группы инвалидности:

3100 гривен – для I группы инвалидности.

2900 гривен – для II группы инвалидности.

2700 гривен – для III группы инвалидности.

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Стоит отметить, что лица с особыми заслугами перед Родиной также получат 3100 гривен.

Кроме основных платежей следующие группы лиц получат дополнительные 1000 гривен:

Участники боевых действий и лица, пострадавшие во время Революции Достоинства.

Лица, которые в молодом возрасте находились в концлагерях, гетто или других местах принудительного содержания.

Лица, рожденные в вышеупомянутых условиях.

Кроме того, дополнительную помощь в размере 650 гривен получат следующие категории граждан:

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.

Жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, которые не женились во второй раз.

Жены (мужья) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лицами с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Эти средства предназначены для поддержки тех, кто столкнулся с серьезными потерями и жизненными вызовами, и намеревается обеспечить их базовые потребности.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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