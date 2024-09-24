Переводы с карты на карту: что изменится с 1 октября

С 1 октября Национальный банк Украины вводит новые ограничения на переводы средств между карточками физических лиц. Этот шаг, активно обсуждавшийся последние несколько месяцев, направлен на повышение уровня финансовой безопасности и предотвращение незаконных операций.

Согласно новым правилам, максимальная сумма, которую можно перевести с одной карты на другую в течение месяца, составит 150 тысяч гривен. В то же время, ограничение на количество таких операций было отменено, пишет OBOZ.UA.

Как отмечают в Национальном банке, такие изменения не повлияют на большинство украинцев, поскольку подавляющее большинство осуществляет переводы на суммы меньше установленного лимита.

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Главная цель введения ограничений – усложнить деятельность так называемых "дроперов". Это лица, продающие свои банковские счета для проведения незаконных финансовых операций, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов. Через счета "дроперов" могут проходить миллионы гривен, что наносит значительный ущерб государственному бюджету.

По словам главы парламентской ВСК Ярослава Железняка, "дроп-схемы" активно используются в различных видах преступной деятельности, включая онлайн-казино, продажу контрафакта, наркотиков и оружия, а также мошенничество.

Новые правила, введенные Национальным банком, призваны усложнить работу "дроперов" и сделать такие схемы менее привлекательными. Однако как отмечают эксперты, установление лимита не панацея и не полностью устраняет риски. Для эффективной борьбы с "дроп-схемами" необходим комплексный подход, содержащий как законодательные изменения, так и усиление контроля со стороны банков и правоохранительных органов.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады предупредил, что Национальный банк Украины планирует ввести лимиты на переводы с карты на карту между физическими лицами.

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