По меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет, ракет-дронов и не только: Шмигаль рассказал о планах ОПК на 2025 год

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел 3 января первое заседание правительства в 2025 году и очертил ключевые планы украинского оборонно-промышленного комплекса на текущий год. По словам премьера, бюджет на обеспечение армии и развитие оборонной промышленности в этом году достигнет рекордной суммы - 2,23 триллиона гривен.

Каждая гривна государственного бюджета, уплаченная налогоплательщиками, будет направлена на эти нужды. Об этом Шмигаль написал в Telegram.

Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 миллиардов гривен. Шмигаль также отметил, что украинские предприятия оборонного комплекса намерены увеличить свои производственные мощности до $30 миллиардов.

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В рамках проекта "Оружие победы" планируется введение долгосрочных контрактов с производителями на период от трех до пяти лет. Кроме того, по заданию Президента Украины, предусмотрено создание не менее 30 000 дальнобойных дронов. Также запланировано производство около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

Еще одним важным направлением станет развитие "датской модели", по которой международные партнеры будут финансировать закупку вооружения у украинских предприятий для нужд ВСУ. В 2025 году в рамках этой инициативы Украина рассчитывает привлечь более $1 миллиарда.

Напомним, в 2024 году армия России понесла наибольшие потери за время своего существования.

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