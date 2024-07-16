Почему металлические предметы тонут, а огромные корабли плавают: научное объяснение

Металлические предметы, опущенные в воду, начинают тонуть. Однако этого не происходит с огромными грузовыми судами, перевозящими массивные металлические контейнеры.

Почему корабли не тонут, хотя сталь плотнее воды? Это вопрос, который часто задают дети, и он может показаться простым, но ответ действительно основывается на некоторых интересных научных принципах, сообщает IFLScience.

Чтобы понять, почему корабли не тонут, сначала нужно узнать плотность и плавучесть. Плотность – это масса вещества на единицу объема. Например, сталь плотнее воды, потому что в том же объеме она имеет большую массу.

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Плаучесть – это сила, выталкивающая вверх, действующая на любой объект, погруженный в жидкость. Эта сила возникает из-за давления жидкости, которое увеличивается с глубиной.

Принцип Архимеда утверждает, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесняемой оно жидкости.

Итак, почему гвоздь тонет, а корабль плывет?

Гвоздь тонет, потому что он плотнее воды. Это означает, что выталкивающая сила воды меньше веса гвоздя и опускается на дно.

Корабли, с другой стороны, не просто куски стали. Они полые внутри и заполнены воздухом. Это означает, что средняя плотность корабля (включая воздух) меньше плотности воды.

Выталкивающая сила воды действует на весь объем корабля, включая воздух внутри него. Эта выталкивающая сила больше, чем вес корабля, так как средняя плотность корабля меньше плотности воды. Это создает силу, выталкивающую корабль вверх, заставляя его плавать.

Важно отметить, что корабли не могут перевозить нескончаемое количество груза. Чем больше груза загружается на корабль, тем ниже его средняя плотность. Если средняя плотность корабля станет меньше плотности воды, он начнет тонуть.

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