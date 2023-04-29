Почему не надо выливать прокисшее молоко: как использовать его на огороде
Мало кто знает, но простоквашу модно использовать не только для выпечки и оладий, но и для увеличения урожая в саду или на огороде. В кислом молоке содержатся полезные вещества, которые помогут растениям расти и развиваться, благодаря полученному из молока кальцию, калию и фосфору.
А еще простокваша обладает фунгицидными свойствами. То есть, оно может помочь бороться с вредителями.
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Как приготовить удобрение из простокваши
- Вода – 2 литра
- Скислое молоко – стакан
- Йод – 10 капель
Разбавьте скисло молоко, водой, добавьте йода и этой жидкостью поливайте растения.
Как бороться с вредителями с помощью простокваши
Поскольку большинство вредителей не может переваривать лактозу, молоком можно спасти растения от насекомых, жуков и личинок.
Для опрыскивания посадок готовят следующий раствор:
- 3 л молока;
- 7 л воды;
- 2 ст. л. жидкого мыла;
- 10 мл жидкого березового дегтя.
Напомним, мы уже писали, как помочь плодоносить абрикосовым деревьям.
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