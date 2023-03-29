Почему не стоит заниматься уборкой, пока родные в пути: что сулит плохая примета

Как-то в детстве, когда родители нас с сестрой на лето увозили гостить к бабушке, а сами возвращались домой, мы услышали такую фразу: "Не бери веник в руки, пока они не доедут домой". Это негласное правило преследует нас до сих пор, когда мы уже взрослые, ведь никто не желает, чтобы с их родными произошли неприятности.

Точно и не вспомнишь, как бабушка объясняла нам эту "плохую примету", но разобраться с ее значением захотелось. Что же сулит этот предрассудок относительно уборки, пока кто-то из родных в пути?

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Каждый из нас, вероятно, волнуется за своих родных и близких, когда они движутся в дальний путь. Есть даже такая примета, что "на дорогу нужно присесть". И пока человек еще "не прибыл в пункт назначения", оказывается, нельзя заниматься уборкой в доме.

Считается, что таким образом вы можете навлечь беду на того, кто в пути. Вроде как "изгоняется дух человека" из дома, из которого он уехал и вы больше можете не увидеться и не встретиться.

Оказывается, эта примета связана с религиозными верованиями, потому что издавна считалось, что после смерти человека нужно обязательно хорошо вымыть пол: "Чтобы душа умершего не застряла в этом мире и не страдала".

Эта примета имеет и логическое объяснение – ведь дальняя дорога всегда предполагает риск, особенно если вы едете на автомобиле или куда-то летите. А убирая сразу после того, как человек отправился в путь, вы как будто "выметаете" его из своего дома и из своей жизни.

Кстати, если вы решите убраться сразу после того, как от вас ушли гости, особенно в ночное время суток, то это тоже грозит вам разного рода неприятностями. Потому что дом то ваш, конечно, останется чистым, но и "друзья у него дорогу забудут".

Предлагаем узнать, какие дни недели считаются идеальными для уборки дома.

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