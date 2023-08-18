Почему нельзя часто купать собаку: советы

С четырехлапыми друзьями нужно не только играть и кормить их, но и регулярно ухаживать за их шерстью и гигиеной. Частое купание не является единственным фактором, влияющим на внешний вид ваших любимцев.

Об этом сообщили в Pixel. Рацион питания играет важную роль в поддержании здоровья кожи и шерсти животного.

Снабжая собаку соответствующими питательными веществами, можно сохранить ее шерсть в идеальном состоянии, даже если не часто купать животное. Профилактика паразитов, наблюдение за здоровьем и обменом веществ способствуют поддержанию здоровья кожи и шерсти собаки, что в свою очередь уменьшает необходимость частого купания.

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Следует помнить о возможных проблемах с шерстью, таких как лупа, зуд, ломкость или тусклость. Затянутая линька тоже может быть следствием проблем со здоровьем.

Специалисты подчеркивают, что оптимальная частота купания собаки не чаще одного раза в два месяца, если нет других рекомендаций ветеринара. Слишком частое купание может смыть естественный защитный слой кожи, создав питательную среду для болезнетворных бактерий.

Добавили, что потребность в купании возникает, если собака загрязнилась, имеет курс лечения или после прогулки. Для сохранения чистоты достаточно мыть лапы и протирать живот.

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