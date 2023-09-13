Почему нельзя прочищать канализацию уксусом и содой: может вызвать серьезные проблемы

Пищевая сода и уксус часто используются для уборки дома, но специалисты предостерегают, что это сочетание может нанести вред трубам и вызвать серьезные проблемы.

Об этом пишет Homes&Gardens.

Несмотря на популярность использования соды и уксуса для очистки труб, профессиональные уборщики предупреждают, что это может привести к проблемам с трубами.

Попытка прочистить трубы содой и уксусом может быть неудачной, поскольку уксус не является достаточно сильным средством для растворения засоров в трубах, даже если он взаимодействует с содой. Уксус полезен для освежения сантехники и уборки неприятных запахов от канализации, но может повредить резиновые уплотнители, особенно если использовать его вместе с содой. Такое мнение высказывает Ральф Абундо, специалист компании Canberra Bond Cleaning.

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Также важно избегать высыпания соли в раковину, поскольку это также может нанести вред трубам и вызвать серьезные проблемы.

Уксус особенно опасен для старых труб, поскольку он может разъедать их. В старых домах часто использовались металлические трубы, подвергающиеся коррозии от кислых растворов, что может привести к их повреждению и разрывам. Об этом сообщает Марк Доррис, независимый мастер-сантехник. Он также отмечает, что реакция соды и уксуса может повлечь за собой образование солей, что также ускоряет коррозию. Таким образом, используя такие средства для прочистки труб, вы, возможно, только ухудшаете состояние канализационной системы.

Напомним, мы уже писали, как очистить трубы на кухне.

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