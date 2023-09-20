Почему орхидея может не цвести: причины и как это исправить
Орхидеи – это красивые растения, которые часто встречаются в наших домах. Однако иногда они могут не цвести в течение длительного времени.
UAportal расскажет о лайфхаке, который поможет заставить орхидею зацвести в любой период года. В частности, для этого следует использовать лед. Время от времени кладите несколько кубиков льда в горшок с цветком. Так вы сможете полить растения и выработать для него небольшой стресс, который приведет к активизации цветения.
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Некоторые цветоводы вместо обычной воды замораживают жидкое удобрение. Это помогает орхидее получить больше питательных веществ и быстрее зацвести.
При поливе орхидеи таким способом следует ориентироваться на внешний вид субстрата и корней. Когда субстрат будет абсолютно сухим, а поверхность корней станет серо-серебристой, нужно поливать.
Помимо этого, цвести орхидеи могут помочь следующим советам:
- Убедитесь, что орхидея получает достаточно света.
- Подкармливайте цветок жидким удобрением раз в месяц.
- Пересаживайте растение в новый горшок каждые два-три года.
Попробуйте этот лайфхак и ваши орхидеи обязательно порадуют вас своими замечательными цветами.
Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.
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