Почему полезнее употреблять целые яблоки, а не пить сок: ответ удивит

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, представило интересные выводы: ежедневное употребление двух целых яблок положительно влияет на здоровье, снижая уровень холестерина, уменьшает риск сердечного приступа и инсульта.

Важно заметить, что этот положительный эффект наблюдался именно при употреблении целых яблок, а не яблочного сока. Исследование, в котором 40 участников потребляли ежедневно два яблока в течение восьми недель, указывает на значимость соединений, содержащихся в этих фруктах для укрепления здоровья сердца.

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Такие компоненты, как клетчатка, полифенолы и антиоксиданты, оказались полезными для здоровья. Яблоки богаты пектином, который оказывает влияние на метаболизм жиров и служит источником пищи для полезных бактерий в кишечнике.

Кроме того, фрукты содержат разные витамины и минералы, такие как A, C, B1, B2, PP, E, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий и другие, способствующие общему здоровью. Яблочная кожура, содержащая антиоксидант кверцетин, также помогает регулировать иммунную систему, уменьшает воспаление и положительно влияет на мозг и нервную систему.

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