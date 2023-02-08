Почему укачивает и тошнит в автомобиле и как с этим справиться

Укачивание, болезнь движения или кинетоз – это заболевание, возникающее, когда головной мозг получает противоречивую информацию от внутреннего уха, глаз и тактильных рецепторов. В настоящее время разработано множество препаратов, способных справиться с этим неприятным состоянием. Но существуют и народные средства, которые не менее эффективны, чем промышленные лекарства.

К симптомам укачивания относятся: тошнота, повышенное слюноотделение, рвота, сонливость, бледный цвет лица, повышение температуры.

Снизить риск укачивания помогут следующие советы:

Уберите посторонние и специфические запахи в машине (запах табачного дыма, сильно пахнущей пищи, "ядреные" ароматизаторы).

Проветривайте салон. Откройте окна в автомобиле, чтобы был постоянный поток свежего воздуха. Если едете в зимний период, то не перегревайте салон печкой, чтобы воздух не был слишком душным.

Смотрите прямо и только прямо. Не следует рассматривать мелкие предметы в боковом стекле. Дело в том, что если движение хорошо контролируется зрением, то мозк не паникует. Именно поэтому водителей, которые внимательно следят за дорогой, очень редко укачивает.

Не читайте в дороге и не играйте на гаджетах, иначе вас укачает очень быстро. Зато интересный, приятный разговор с попутчиком во время дороги действует как отвлекающий маневр и укачивания не происходит.

Периодически останавливайтесь на несколько минут, чтобы подышать свежим воздухом и стабилизировать вестибулярный аппарат.

Существует также несколько странный, но достаточно действенный метод борьбы с укачиванием. Перед дорогой с помощью обычного лекарственного пластыря необходимо заклеить пупок крестом. То есть одна полоска клеится вертикально, а другая – горизонтально. Трудно объяснить, за счет чего в данном случае укачивание не происходит, но многие люди подтверждают, что метод рабочий.

Перед выездом питайтесь легкой едой. Подойдет постный суп, каша, фрукты или овощи. Следует также учесть, что на голодный желудок не следует отправляться в долгий путь.

Народные средства, которые могут помочь

Ромашка

Ромашка обладает противовоспалительными, спазмолитическими, антисептическими и седативными свойствами. Ромашковый чай – это отличное средство от укачивания и тошноты. Приготовить его достаточно просто. Залейте 2-3 чайные ложки сухих или свежесобранных цветков растения одним стаканом горячей кипяченой воды. Накройте крышкой, настаивайте 5-10 минут, затем процедите.

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Напиток можно перелить в термос перед поездкой и употреблять в холодном или горячем виде. Если у вас астма или аллергический ринит, лучше избегать ромашкового чая, поскольку он может усугубить симптомы этих заболеваний.

Имбирь

Он используется в альтернативной медицине тысяч лет. Благодаря содержащимся в нем активным веществам (гингеролам, фенолам и эфирным маслам) его обычно рекомендуют принимать для устранения симптомов укачивания, тошноты утром и несварения желудка. Перед путешествием полезно принять имбирные пилюли.

Также попробуйте приготовить чай, залив 5-6 тонких ломтиков очищенного имбиря 0,5 л кипятка. Оставьте настояться 10-20 минут, в зависимости от того, насколько интенсивный аромат предпочитаете. Однако учитывайте, что употреблять более 100 г целебного корня в день нельзя. Беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением имбирного чая.

Кстати, считается, что этот напиток препятствует усвоению жирорастворимого железа и витаминов. Не пейте его в преддверии запланированной операции.

Мята

Мята содержит эфирные масла, такие как ментол, которые успокаивают желудок и обладают легким освежающим действием (успокаивают боль в животе и способствуют выведению газов). Растение также полезно для снятия симптомов укачивания. Чай из перечной мяты часто рекомендуется как средство от тошноты. Приготовить его можно, залив одну столовую ложку растительного сырья одним стаканом горячей кипяченой воды.

Только учтите, что употреблять можно максимум 2 чашки в день в несколько приемов. Если рекомендуемая доза превышена, чай из перечной мяты может вызвать боль в животе, тошноту и рвоту.

Вы можете также взять в путь мятные леденцы.

Массаж внутренней части кисти руки

Помассируйте руки, сосредоточившись на акупунктурных точках. Эта манипуляция сможет снизить тошноту. Хорошо потрите уши с внешней стороны и потяните вверх и вниз, но не делайте себе больно. Таким образом, улучшится кровоток и снизится акцент на дискомфорте в желудке.

Влажное полотенце

Чтобы снять головокружение и тошноту, можно приложить влажное полотенце ко лбу и периодически изменять его, когда оно нагреется от температуры тела.

Если все-таки укачало

Если использованы все средства и применены все методы, но все равно укачало, то в идеале необходимо принять горизонтальное положение. Приложить холодный компресс ко лбу и запястьям и постараться отвлечься от неприятных ощущений. Если народные методики борьбы с укачиванием не помогают, то лучше воспользоваться медикаментозными средствами. А вообще, чтобы не задумываться обо всех этих неприятных моментах и путешествовать с удовольствием, стоит попробовать упражнения по укреплению вестибулярного аппарата, которые находятся в открытом доступе в интернете.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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