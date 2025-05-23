Почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать: ответ Национального арктического научного центра

Магнитная буря – это колебание магнитного поля Земли, вызванное мощными потоками плазмы, которые выбрасывает Солнце. Такие потоки, известные как корональные выбросы, при столкновении с магнитным полем нашей планеты могут повлечь за собой его резкое изменение — именно это явление и называется магнитной бурей. Ее продолжительность может колебаться от нескольких часов до нескольких дней.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" недавно модернизировали геомагнитную обсерваторию, которая теперь может фиксировать данные с высокой точностью до одной секунды. Эта информация используется в спутниковых исследованиях, прогнозах космической погоды и отслеживании геомагнитных возмущений. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Магнитную активность измеряют по нескольким специальным индексам. Индекс Бартельса (К) указывает уровень отличия магнитного поля от нормы в определенном месте в течение трехчасового периода, его шкала колеблется от 0 (отсутствие активности) до 9 (наибольшее возмущение). Планетарный индекс Кр рассчитывается как среднее значение по нескольким обсерваториям, а индекс G демонстрирует степень влияния бури на людей, технику, связь и навигационные системы — он оценивается по шкале от 1 до 5.

Читайте также: На Солнце произошли необычные двойные извержения массы: чем грозит Земля

Одной из сильнейших бурь в истории считается событие 1859 года, известное как Керрингтонское. Она привела к серьезным сбоям в телеграфных сетях и имела максимальные значения индексов: Kp – 9, G – 5. Подобную по масштабу бурю недавно зафиксировали и на "Вернадском" — в период с 10 по 12 мая 2024 года. Эта буря стала самой сильной за последние 165 лет: она повлекла за собой нарушение в работе спутников Starlink, а также принесла полярные сияния в регионы, где они обычно не наблюдаются, в частности в Украину.

Несмотря на то, что магнитные бури довольно распространенным явлением, точно предсказать их появление до сих пор невозможно. Однако длительные наблюдения за геомагнитным полем, ведущиеся на антарктической станции, помогают улучшить прогнозы и уменьшить риски для современных технологий, чувствительных к влиянию космической погоды.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!