Под Бахмутом пограничники ликвидировали вражескую пушку 'Рапира' и пункт управления БпЛА оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на фронте. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там бойцы бригады "Помста" поразили вражескую пушку МТ-12 "Рапира". Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники "Помсти" поразили вражескую пушку МТ-12 "Рапира" и пункт управления БпЛА оккупантов на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что бойцы также уничтожили военный грузовик и ликвидировали двух захватчиков, а еще одного ранили. Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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