Под давлением 8-бального шторма: Украину атакует сильная магнитная буря
Мощная магнитная буря накрыла территорию Украины. Активность началась 26 мая с начальной силой в 5 баллов.
Впоследствии геомагнитное возмущение усилилось, и уже 29 мая его интенсивность достигла 7 баллов. После этого уровень бури несколько снизился. Об этом сообщает ресурс Meteoagent.
Однако 1 июня произошло новое обострение: буря снова поднялась до 7-балльного уровня. По прогнозам, 2 июня индекс возмущения может приблизиться к 8 баллам, после чего ожидается его постепенное уменьшение.
По информации Meteoprog, за последние сутки на Солнце зафиксировано 11 вспышек средней и слабой интенсивности – классов М и С. Прогноз на 1 июня указывает на вероятность новых вспышек класса М – она оценивается в 50%. Вероятность возникновения более мощных вспышек класса Х составляет около 10%. Сейчас на Солнце наблюдаются 48 активных пятен.
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Как магнитная буря влияет на самочувствие
Во время геомагнитных бурь у некоторых людей могут проявляться неприятные физические симптомы, среди которых:
- головные боли;
- головокружение;
- тошнота;
- боли в области сердца;
- общая слабость и сонливость;
- дискомфорт в спине и суставах;
- повышенное АД;
- обострение хронических заболеваний.
Как действовать во время магнитной бури
Чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитных бурь на организм, следует заблаговременно позаботиться о своем самочувствии и соблюдать принципы здорового образа жизни – не только во время бури, но и за несколько дней до ее начала.
Рекомендуется ограничить потребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. В рационе должны преобладать сезонные овощи и фрукты, рыба, а также орехи.
Также следует избегать кофе, алкоголя и табачных изделий. Их лучше заменить натуральными травяными чаями. Проводите больше времени на улице, чаще гуляйте пешком и не забывайте регулярно проветривать помещение.
Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.
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