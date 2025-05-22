Погода удивит: синоптики рассказали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе

В последние годы украинцы все чаще сталкиваются с резкими погодными изменениями и температурными контрастами. Например, в апреле 2025 года воздух прогревался до +35 °C, но уже через несколько дней температура снижалась до +13.

Подобная ситуация наблюдалась и летом 2024 года, когда приходилось по очереди одевать то летнюю, то весеннюю одежду из-за стремительных изменений погоды. Причиной такой метеорологической нестабильности являются глобальные климатические явления –"Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". Как объясняет Вера Балабух, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, похолодание связано именно с "Ла-Ниньей".

В этот период холодный воздух из Арктики двигается с запада на восток и попадает в Европу. "Эль-Ниньо" вызывает повышение температур, что приводит к жаре. Именно из-за этих процессов лето 2024 года было таким нестабильным – температура прыгала от более чем 40 до всего +18 градусов.

Весна 2025 года не принесла традиционного тепла – в мае значительная часть Европы оказалась под влиянием необычно холодной погоды. Украина также не стала исключением: в Карпатах выпал снег, являющийся аномальным явлением для этого сезона. Такие погодные колебания вызывали беспокойство как среди синоптиков, так и среди обычных граждан.

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Что стало причиной похолодания?

Специалисты объясняют, что главным фактором резкого снижения температур являются изменения атмосферной циркуляции, в частности влияние так называемого полярного струйного потока. Как сообщает The Guardian, именно усиление этого потока стало причиной проникновения холодных арктических масс в центральную часть Европы, что повлекло за собой снижение температуры и снегопады в горных регионах.

Струйный поток (jet stream) – это узкое, сверхбыстрое течение воздуха на высоте примерно 9–12 км над Землей, которая движется с запада на восток и окружает всю планету. Его колебания оказывают значительное влияние на климатические условия в разных регионах.

Что говорят исследователи?

По словам метеорологов Фэй Халтон и Моргана Томаса, в мае температура воздуха в отдельных частях Европы – от Германии до Балкан и Украины – была на 5–10 °C ниже сезонной нормы. Причина – волнистый струйный поток, открывший доступ арктическому воздуху к континенту.

Метеоролог Йенс Боневиц из DTN Weather в апрельском отчете отметил: "Колебание Североатлантической осцилляции (NAO) оказывает существенное влияние на движение циклонов. Это, в свою очередь, изменяет направление струйного потока и способствует формированию атмосферных блоков, задерживающих массы воздуха".

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Что дальше с погодой: ожидание второй половины мая

Прогноз показывает, что во второй части месяца погодные условия изменятся. Активизация струйного потока откроет путь атлантическим циклонам в глубь континента. Как следствие – в большинстве регионов Европы вырастет количество осадков и повысится температура. В северной Франции и Великобритании ожидаются дожди с возможными грозами.

В целом, согласно аналитике DTN, в конце мая и начале июня в Европе возможны кратковременные похолодания, которые впоследствии уступят место более теплым и влажным погодным условиям.

Обновленный прогноз от MetDesk на ближайшие 2–3 недели предусматривает:

постепенное ослабление "Омега-блокировки", что откроет путь теплому и влажному воздуху из Атлантики;

повышение температур в странах Центральной Европы;

частые осадки в западных регионах Украины и Балканах;

нормализацию температурного режима в соответствии с климатическими показателями конца мая – начала июня.

Итог: новая климатическая реальность – это постоянная изменчивость

Снег весной, летняя жара среди зимы, дождливые ливни осенью — все это уже не исключения, а последствия новой климатической динамики. За всем этим явлением стоит не один фактор, а целый комплекс: струйный поток, изменения в Арктике, атмосферные блоки и глобальное потепление. И эти процессы уже коренным образом меняют наши привычные представления о временах года.

Аномально низкие температуры, наблюдавшиеся в Европе в мае 2025 года, стали результатом изменений в атмосферной циркуляции, в частности, из-за влияния струйного потока. Прогнозные модели свидетельствуют о постепенном восстановлении более привычных для этого сезона погодных условий в ближайшие недели.

Раньше мы рассказывали, что после тепла в Украину вернутся холода.

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