Пограничники попали в командный пункт оккупантов: повредили внедорожник и часть здания (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, на Купянском направлении во время проведения аэроразведки пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" ликвидировали командный пункт врага.

Для этого пограничники ударили по пункту дроном-камикадзе. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Telegram.

"Вражеский командный пункт стал объектом интереса для "глаз" пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами "Стальной границы", отработал, как надо – повредил внедорожник и часть здания", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили цель и направили туда дрон-камикадзе. На следующих кадрах виден мощный взрыв.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвухсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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