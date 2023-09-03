Пограничники уничтожили комплекс наблюдения оккупантов в Харьковской области: пятый 'Муром' за месяц (видео)

Украинские пограничники помогают военным отражать нашествие врага на разных участках фронта. В частности, в Харьковской области они уничтожили российский комплекс видеонаблюдения

Речь идет о комплексе оккупантов "Муром-П". Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"И снова четко в "глаз": пограничники лишили врага комплекса видеонаблюдения. Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе от штурмовой бригады "Стальная граница" эффектно попал прямо в камеру наблюдения вражеского комплекса "Муром-П" на Харьковщине", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже пятый комплекс Муром, который подразделению аэроразведки мобильного пограничного отряда за месяц удалось уничтожить в течение месяца.

На видео можно увидеть, как оператор направляет дрон-камикадзе точно в комплекс наблюдения оккупантов. На следующих кадрах виден взрыв от точного попадания.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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