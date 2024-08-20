Покупка автомобиля: какой пенсионный сбор придется платить

При первой регистрации легкового автомобиля в Украине владельцы должны уплатить взнос в государственный пенсионный фонд. Сумма взноса зависит от стоимости транспортного средства и установленного прожиточного минимума.

Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

"Размер взноса определяется на основе цены автомобиля и прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМПО), который с начала 2024 составляет 3028 грн", - отметили в ведомстве.

Представители ПФУ объяснили, что стоимость автомобиля устанавливается на основании документов о купле-продаже, обмене, таможенных декларациях, экспертных оценках или других бумаг, удостоверяющих уплаченную за транспортное средство сумму.

Законодательство разделяет автомобили на три ценовые группы с разными ставками пенсионного взноса:

Бюджетные автомобили стоимостью до 165 ПМПО (до 499 620 грн) – взнос 3% от стоимости, максимум 15 000 грн; Автомобили средней ценовой категории от 165 до 290 ПМПО (499 620 – 878 120 грн) – взнос 4%, от 20 000 до 35 000 грн; Премиум-автомобили стоимостью свыше 290 ПМПО (от 878 120 грн) – взнос 5%, от 44 000 грн.

ПФУ отмечает, что некоторые категории покупателей освобождаются от уплаты взноса. Это касается:

- регистрации электромобилей;

- оформление автомобиля для лица с инвалидностью согласно законодательству;

- наследование легковых автомобилей.

Однако автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, не освобождаются от уплаты пенсионного взноса. Регистрация транспортного средства обязательна для всех владельцев. Раньше этот процесс был длительным и сложным, но сейчас процедура значительно упростилась.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!