Понадобится одно растение: как избавиться от мух в доме

Мухи всегда создают неудобства в доме, особенно летом, когда они способны мешать покою и приносить дискомфорт. Тем не менее, французские фермеры открыли невероятно простой и естественный метод, помогающий удерживать мух подальше от жилых помещений.

UAportal расскажет, как избавиться от мух с помощью лаванды. Она известна своим приятным ароматом и используется во многих отраслях, но немногие знают о ее свойстве отпугивать насекомых.

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Фермеры во Франции внедрили этот метод, рассаживая кусты лаванды перед окнами своих домов. Это растение не только добавляет красоты, но и очень эффективно отпугивает мух от помещений.

Для обеспечения дополнительной защиты от мух в доме французы используют еще один способ: они подвешивают пучки засушенной лаванды в комнатах. Это древний народный метод, который оказался достаточно эффективным. Засушенная лаванда, кроме того, отпугивает также моль, что может нанести вред вашим вещам в шкафах.

Если вам не подходит вариант с кустарником лаванды или подвешиванием засушенного растения, есть другой способ, который также будет не менее эффективным. Мухам не нравится запах лавандового масла, поэтому вы можете распылить его в помещении или пропитать небольшие декоративные подушечки, расположенные в местах, где чаще всего появляются насекомые.

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