После серии взрывов в Крыму загорелся корабль: предварительно уничтожен БДК 'Цезарь Куников' (видео)

В Черном море после удара затонул большой десантный корабль "Цезарь Куников". По данным источников, он был подбит беспилотниками Главного управления разведки Миноборны Украины.

Как стало известно из сообщений в Telegram-канале "Крымский ветер", утром в Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов.

Там иногда Минобороны рф отчитывалось о перехвате и уничтожении 6 БпЛА над Черным морем. Однако очевидцы сняли на видео горящего российского корабля.

Хронология событий:

В шесть часов утра жители Крыма сообщили о взрывах со стороны моря. От взрывной волны в Алупке открывались окна.

Жители Симеиза утверждают, что на атакованном корабле раздавалась тревога.

С моря в районе Симеиза были слышны пулеметные очереди. Место взрывов в море, вероятно, находилось в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было.

Жители Крыма сообщили, что атакован российский корабль. После взрывов корабль начал тонуть.

Потом было снова слышно взрывы, напротив поселка Кацивели ощущалась сильная ударная волна – боекомплект корабля взрывался. Для спасения БДК подошел еще один корабль. Также неподалеку заметили подлодку.

Над морем начали летать вертолеты Ми-8. Похоже, началась поисково-спасательная операция. Ми-8 летали низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно.

Противолодочный вертолет Ка-27 был замечен над морем в районе Фороса.

По данным источников УП, это была спецоперация ГУР, в результате которой поврежден ПДК "Цезарь Куников". Корабль затонул.

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