Постное печенье за 15 минут: как приготовить вкусности без яиц и выпечки

Пост – время, когда верующим приходится ограничивать себя в пище и отдельных продуктах. Впрочем, это не повод есть одну только кашу.

UAportal подготовил рецепт постного печенья с орехами, которое можно быстро приготовить. Такой вкус делается без молока, яиц и не требует выпекания.

Для этого печенья понадобятся:

мука – 180 г;

сахар – 100 г;

масло – 50 мл;

вода – 50 мл;

разрыхлитель – 5 г;

ванильный сахар – 10 г;

орехи по выбору – 50 г.

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Для начала нужно смешать муку, щепотку соли, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. К смеси затем добавляются измельченные орехи, масло и постепенно холодная вода.

Хорошо вымесите тесто, чтобы оно было эластично, сформируйте его в колбаску. Оберните тесто пленкой и поставьте в холодильник ненадолго, чтобы оно немного замерзло.

Нарежьте "колбаску" тонкими кружочками. Обжарьте на сухой раскаленной сковороде на слабом огне с двух сторон.

Напомним, ранее UAportal рассказал рецепт имбирного кекса без молока и яиц. Его также можно приготовить тем, кто соблюдает пост.

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