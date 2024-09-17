Потери превысили полсотни: HIMARS ударил по расположению оккупантов в Донецкой области (видео)

В Донецкой области было поражено расположение оккупационных российских войск. По противнику отработала американская реактивная артиллерийская система HIMARS.

В соцсетях было опубликовано видео с последствиями удара. Судя по кадрам и комментариям оккупантов, враг отмечал немалые потери – около 50 человек.

В одном из Телеграм-каналов сообщается, что видео было получено от подписчика, являющегося действующим солдатом россии. Он пояснил, что на кадрах зафиксировано попадание по полигону, на котором постоянно проходят обучение.

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Локация места удара. Источник: cyber-boroshno.com.ua Локация места удара. Источник: cyber-boroshno.com.ua

Локация места удара. Источник: cyber-boroshno.com.ua Локация места удара. Источник: cyber-boroshno.com.ua

"Все усеяно телами людей, поверивших Путину, и решили заработать денег. Этот полигон находится возле донецкой окружной дороги и туда прилетает постоянно. Но командование ВС РФ это вообще не беспокоит. Просто пишут "пропали без вести" и деньги никто не выплачивает. Это происходит из-за тупости и небрежности командиров", – говорится в сообщении.

российский солдат, обнародовавший это видео, рассказал, что подобное происходит регулярно и сам он пытается ездить на то направление фронта как можно реже.

"Но приказ не выполнить нельзя – расстреляют", – добавляется в публикации.

Напомним, на днях бойцы Khorne group бомбой GBU-39 разнесли здание с оккупантами в Курщине.

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