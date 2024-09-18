Потом будет дороже: эксперт посоветовал, когда выгоднее закупать овощи на зиму

Нестабильная погода в этом году существенно повлияла на украинские поля. По словам экономического эксперта Андрея Новака, аномальная жара и сильные дожди привели к снижению урожайности овощей и фруктов.

"В этом году погодные условия стали настоящим испытанием для аграриев. Как следствие, следует ожидать роста цен на овощную и фруктовую продукцию", — отметил Новак в комментарии для Komersant.Info.

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Эксперт объясняет, что помимо уменьшения урожая фермеры столкнулись с увеличением затрат на производство. Это связано с необходимостью дополнительного полива, защиты растений от вредителей и других мер, направленных на сохранение урожая в сложных погодных условиях.

"Конечно, повышение себестоимости не может не отразиться на конечной цене для потребителя", – подчеркивает Новак.

Однако эксперт успокаивает, что значительного удорожания не ожидается. Конкуренция на рынке как среди отечественных производителей, так и со стороны импортеров будет сдерживать резкий рост цен.

Вместе с тем Новак советует украинцам уже сейчас начать заготавливать овощи на зиму. "Картофель, свекла и морковь – это те продукты, которые лучше закупить сейчас, пока цены не подскочили. А вот с луком можно подождать, поскольку он хранится дольше", – рекомендует экономист.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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