Повербанки емкостью более 50 000 мАч по приемлемой цене: рейтинг лучших

Собираясь в путешествие или на случай блэкаута, важно иметь под рукой надежный повербанк большой вместимости. Эти устройства могут держать заряженными большинство ваших гаджетов.

Предлагаем обратить внимание на три модели повербанков, которые предлагают наилучшее соотношение цены и качества, не относящиеся к элитным брендам, но обладающие всеми необходимыми функциями. Рейтинг надежных гаджетов составил "NV Техно".

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1. Choetech 69600 mAh (от 5900 грн)

Емкость: 69600 mAh – значительный запас для многократной зарядки гаджетов.

Функциональность: 5 выходных портов (2 Type-C, 2 Type-A, 1 беспроводной), разъем прикуривателя, фонарик, защита от воды IP65.

Быстрая зарядка Power Delivery 65 Вт для ноутбуков, Type-C 25 Вт для других гаджетов.

Зарядка самого повербанка: Type-C 65 Вт (зарядка занимает около 12-14 часов).

2. XO PR159 60000 mAh (от 1900 грн)

Емкость: 60000 mAh – щедрая емкость для бесперебойной работы гаджетов.

Функциональность: 3 выходных порта (2 Type-C, 1 Type-A), фонарик.

Быстрая зарядка Power Delivery 20 Вт для ноутбуков, Type-C 18 Вт для других гаджетов.

Зарядка самого повербанка: Type-C (зарядка занимает более 15 часов).

3. Voltronic YM-391 50000 mAh (от 1700 грн)

Емкость: 50000 mAh – оптимальная емкость по доступной цене.

Функциональность: 5 выходных портов (3 Type-A, 2 Type-C, 1 MicroUSB), фонарик.

Быстрая зарядка Type-C 18 Вт для других гаджетов.

Зарядка самого повербанка: MicroUSB (зарядка занимает значительное время).

Таким образом, Choetech 69600 mAh: самый функциональный и мощный, но и самый дорогой. XO PR159 60000 mAh: доступный вариант с фонариком и Power Delivery 20 Вт, но без Power Delivery 65 Вт. Voltronic YM-391 50000 mAh: самый дешевый из трех, но без Power Delivery и с медленной зарядкой самого повербанка. Выбор зависит от ваших потребностей и бюджета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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