Повышает риск инфаркта и раздражает кишечник: кому категорически противопоказано пить кофе

Кофе – любимый напиток миллионов людей, который принято пить утром для бодрости и наслаждения. Однако, несмотря на его полезные свойства, есть ряд заболеваний, при которых потребление кофе может быть вредным.

Артериальная гипертензия

Кофе повышает артериальное давление, поэтому людям с гипертензией следует ограничить его потребление или полностью отказаться от него. Особенно это касается людей с тяжелой формой гипертензии. Об этом пишет ТСН.

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Кофе повышает кислотность желудочного сока, что может усугубить состояние людей с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Также не следует пить кофе натощак, поскольку это может привести к изжоге и другим проблемам с пищеварением.

Повышенная тревожность и бессонница

Кофеин, содержащийся в кофе, может усугублять тревогу и бессонницу. Поэтому людям с этими проблемами следует ограничить потребление кофе или полностью отказаться от него.

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Остеопороз и беременность

Кофе может способствовать вымыванию кальция из костей, что повышает риск развития остеопороза. Особенно это касается женщин после менопаузы. Также кофе может оказывать негативное влияние на развитие костной системы ребенка во время беременности. Поэтому женщинам в этих периодах жизни следует ограничить потребление кофе.

Повышенный холестерин

Содержащийся в кофе кофестол может повышать уровень холестерина в крови. Особенно это касается женщин, употребляющих 5-6 чашек кофе в день.

В общем, людям, имеющим какие-либо из этих заболеваний, следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить, можно ли им пить кофе.

Напомним, мы уже писали, как время приема пищи влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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