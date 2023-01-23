'Поясню на яйцах': министр обороны прокомментировал скандальную публикацию о закупке продуктов для военных

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на скандал с обеспечением военнослужащих продуктами. Он прокомментировал публикацию издания "Зеркало недели", в которой отмечалось, что цены на закупку продовольствия и предоставление услуг по питанию для военных в контракте МОУ превышают розничные в несколько раз.

На своей странице в Facebook министр подчеркнул, что "обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны". Глава МОУ также заверил, что "исчерпаемую информацию" о закупке продуктов он предоставит народным депутатам, представителям НАБУ, ДБР и СБУ.

"Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантирована непрерывным, чтобы не произошло.

По его словам, поставщики пищи для военных, с которыми заключены контракты, "гарантировали доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части – независимо от количества локаций и людей в них".

Он также напомнил, что Минобороны не производит закупку отдельных продуктов, а покупает комплексную услугу по обеспечению питания.

"Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. У этого рациона есть четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение суточного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки", — добавил министр и спросил: "Конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто действительно считает, что эта сумма является завышенной?".

Также Резников сообщил, что процесс заключения контрактов и взятия обязательств состоит из нескольких стадий, и они контролируются, в частности, Государственным казначейством.

"Когда народные депутаты посмотрят на контракты с 8 поставщиками, они увидят, что цены на одни и те же продукты – разные. Так же как отличаются цены в торговых сетях… Просто каждый имеет свою специализацию. Собственно производство какой-то группы товаров, или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то - рыба, овощи или молоко. Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз им. "К примеру, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены", — заявил он.

Что касается материала "Зеркала недели", Резников говорит, что журналисты издания "через полтора дня после публикации вырезали несколько позиций по своей инфографике, где содержались некорректные сравнения, по которым уже наибольшая огласка".

"К сожалению, сделало это без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет. Ведь сравниваются несопоставимые вещи. Цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены за литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто, и др.", – говорит министр. Затем он решил прокомментировать ситуацию на примере цен на куриные яйца.

"Поясню на яйцах. Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне между 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну - это стала цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора, которую сделал поставщик", – сказал Резников.

Он заверил, что поставщик ошибся, указав цену не за штуки, а за вес, "когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу".

Министр говорит, что для военных яйца покупали по 85 грн. за десяток. "Яйца по 17 за штуку Минобороны не закупало и не планирует", – добавил Резников.

Тем не менее, его ведомство приступило к внутренним проверкам "по всем контрактам".

По его мнению, информация о хищении государственных средств на закупках начала "выныривать" до проведения заседания очередного Рамштайна, он расценивает это как попытку "взорвать доверие к Минобороне в очень ответственный момент".

"Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку ни одного нет. фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление", – считает министр.

По информации Резникова, он инициировал проверку Минобороны Госаудитслужбой. "Если будет доказано, что кто-то из чиновников злоупотребляет, он получит по закону", – заверил он и выразил надежду, что раздувание этого скандала не повлияет на доверие к МОУ и на поставки нового оружия от партнеров.

Напомним, 21 января на сайте "Зеркала недели" вышел материал под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни". В этой публикации журналисты утверждают, что продукты для военных закупают по ценам завышенным в 2-3 раза.

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