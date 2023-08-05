Появилось видео атаки дронов на один из самых мощных нефтяных танкеров РФ SIG: операция СБУ

Ночью, 5 июля неподалеку от Керченского пролива, Служба безопасности Украины взорвала наиболее мощный нефтяной танкер SIG, перевозивший топливо для российских военных.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ. В частности, спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС.

Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. В результате чего российский танкер приступил к "отрицательному плаванию". Кроме этого, танкер был нагружен топливом, поэтому взрывы были далеко видны.

В свою очередь российский танкер SIG включили в санкционный список США из-за того, что он доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию.

По информации российского Telegram-канала "Осторожно, новости", в результате попадания беспилотника в танкер были повреждены машинное отделение и судовая надстройка.

В то время как в другом российском Telegram-канале "Mash" отметили, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения возле ватерлинии с правого борта из-за атаки морским дроном. В момент атаки на бору находились 11 человек, никто из них не пострадал.

Добавим, российский нефтяной танкер SIG был спущен на воду в 2014 году.

Напомним, 1 августа три морские дроны атаковали российские патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км от Севастополя. с сыром оружие.

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