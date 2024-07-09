Правительство приняло важное решение об индексации пенсий в Украине: подробности

Кабинет Министров в рамках Бюджетной декларации на 2025-2027 годы установил новую дату ежегодной индексации пенсий. Согласно документу, с 2025 года индексация пенсий будет происходить 1 марта.

Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Кроме изменения даты индексации правительство также планирует:

Упорядочить систему пенсионного обеспечения сделав ее более справедливой и установив единые подходы к начислению страховых пенсий для всех категорий граждан.

Выполнить решение судов по пенсионным выплатам, а также погасить задолженность по выплатам, возникшей в результате таких решений.

Обеспечить выплату пенсий лицам, проживавшим на временно оккупированных территориях после их деоккупации.

Важно отметить, что сейчас это лишь проект Бюджетной декларации, и окончательное решение по индексации пенсий будет принято Верховной Радой.

Ожидается, что новая дата индексации позволит более ясно планировать бюджетные расходы на пенсионное обеспечение и обеспечить более справедливую систему выплат для всех пенсионеров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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