Прекратите стирать постель при 60-90 градусах: эксперты назвали оптимальную температуру воды

В течение ночи на простынях скапливаются мертвые клетки кожи, жиры тела, пот, вирусы, бактерии и пылевые клещи. Именно последние вызывают больше проблем.

Однако регулярная стирка постельного белья помогает контролировать количество пылевых клещей. Чтобы постирать их "правильно", эксперты поделились несколькими советами.

Прежде всего следует обратить внимание на любые конкретные инструкции по стирке постельного белья. Если они есть, нужно их соблюдать.

Многие стирают постель при 60 или 90 градусах. Эксперты говорят, что лучшая температура для стирки постельного белья – от 30 до 40 градусов.

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Кроме этого следует стирать простыню отдельно от другого белья. Это связано с тем, что толщие ткани будут вызывать трение во время цикла стирки, что может привести к скалыванию или разрыву деликатной ткани простыни со временем.

Также избыточное количество моющего средства может повредить волокна, в результате чего постельное белье быстрее изнашивается. Эксперты рекомендуют хранить пятновыводители на случай, когда они необходимы, и проверять инструкции к машине и стиральному средству, чтобы узнать, сколько использовать.

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