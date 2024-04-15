Дуда сказал, будет ли Польша продолжать помогать Украине

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что продолжит политику, направленную на помощь Украине во время войны с россией. По его словам, украинский народ может положиться на поддержку Польши.

В интервью LRT Анджей Дуда заметил, что "ситуация в Украине очень сложная".

"Я всегда говорил на международной арене, что Украина нуждается в нашей помощи - постоянной и бесконечной. Больше всего Украине сейчас нужны боеприпасы", — добавил он.

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Польский президент заметил, что интересы стран НАТО совпадают с интересами Украины.

"Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это признак того, что международное право действует. россия должна будет его выполнить, выведя свои войска из Украины", – добавил Дуда.

Что касается возможности мирных переговоров между россией и Украиной, президент Польши отметил, что у Владимира Зеленского "очень жесткая позиция по защите и отвоеванию территорий".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина вернула все территории, которые у нее были отобраны", – резюмировал он.

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