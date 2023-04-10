Прирожденные психологи: 3 породы собак, которые лучше всего снимают стресс

Наблюдательность собак по настроению и самочувствию своих хозяев поражает. Даже если вы этого не замечаете, это не значит, что ваш пес безразличен к вашему состоянию.

В последнее время все большую популярность приобретает канистерапия – это метод реабилитации, использующий специально обученных собак. Эта психотерапевтическая методика базируется на взаимодействии человека, имеющего психические и психосоматические расстройства, с определенными породами собак, которые могут помочь снизить тревожность и преодолеть стресс.

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Одной из таких пород собак – лабрадор. Эти собаки обладают развитыми способностями, благодаря которым они могут чувствовать, когда их хозяева расстроены, и благодаря своему высокому интеллекту спасти их от депрессии. Лабрадоры также отлично ладят с детьми, а их пристрастие к обниманию может очистить ауру человека от негативных эмоций. Поэтому, имея лабрадора дома, вы точно будете почаще улыбаться и наслаждаться положительными моментами.

Еще одна порода собак, используемая в канистерапии, это хаски. Эти собаки обладают высоким уровнем понимания эмоций людей и хорошо ладят с детьми. Они могут быть использованы в терапии для детей-аутистов, а их взаимодействие с людьми оказывает положительное влияние на развитие центральной нервной системы. Общение с хаски может помочь уменьшить риск депрессии и тревожных расстройств, повысить настроение и общий уровень счастья.

Также следует обратить внимание на такую породу как пудель. Эти энергичные животные могут забрать у своего хозяина весь негатив, отдавая ему положительные эмоции. Пудели известны своей забавностью и веселостью, и их внешний вид может сразу поднять настроение. Несмотря на то, что снаружи они не грозные и маленькие по размерам, они обеспечивают чувство безопасности своим хозяевам. Быть рядом с пуделем может помочь забыть о депрессии навсегда, поскольку эти внимательные и умные собаки всегда заботятся о своих хозяевах и не дают им скучать или думать о плохих вещах.

Также в канистерапии используются породы собак, такие как золотистый ретривер, бигль, боксер и другие. Золотистый ретривер, например, имеет врожденные навыки понимания эмоций людей, их дружественность и кротость делают их отличными компаньонами для терапевтической работы с детьми и взрослыми. Бигли, в свою очередь, известны своими способностями в работе с лицами с нарушениями слуха, поскольку у них развитое обоняние и могут помочь в различных видах поисковой деятельности.

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