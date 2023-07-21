Притула выставил на аукцион 'карту Буданова' с разделенной рф (видео)

Волонтер Сергей Притула анонсировал аукцион на знаменитую карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова. Речь идет о карте с раздробленной на части российской федерацией.

Денежные средства пойдут на приобретение 5 комплексов БПЛА EOS для ГУР. Об этом Притула сообщил на своей странице в Facebook.

"Более года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона... Пришло время знаменитой "карты Буданова". Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую для него вещь с визуализацией будущего россии, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР", – отметил волонтер.

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Аукцион состоится 23 июля, в воскресенье, в прямом эфире на Facebook-странице и ютуб-канале Притулы. Начало торгов запланировано на 19:00. По его словам, уже есть первая ставка в размере 400 000 грн.

"От нее и будем отталкиваться во время онлайн-аукциона", – указал Притула.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

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