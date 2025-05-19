'ПриватБанк' советует клиентам заменить карты: кого это касается

Клиенты "ПриватБанка" имеют несколько вариантов для дальнейшего пользования банковской картой после завершения срока ее действия. В частности, в учреждении рекомендуют осуществить перевыпуск карты – это легко сделать в любом отделении банка.

В то же время отмечается, что обновленную карту можно заказать с доставкой – как по территории Украины, так и за ее пределы. Как сообщили в банке, для этого нужно зайти в раздел "Кошелек", а дальше:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

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Альтернативный вариант – выпустить мгновенную Digital-карту через приложение "Приват24". Чтобы это сделать, необходимо:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете делать оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – отметили в банке.

Также в финучреждении напомнили, что на период действия военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен. Благодаря этому карты и в дальнейшем будут функционировать без ограничений – как для расчетов за товары и услуги, так и для снятия наличных.

Напомним, ранее мы говорили, какие купюры гривны могут отказаться принимать в банках и магазинах.

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