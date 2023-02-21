Продукты, которые помогут убрать неприятный запах из холодильника: простой лайфхак

Иногда даже если вы периодически убираете в холодильнике и протираете полки, из этого кухонного гаджета может неприятно пахнуть.

Если из нового холодильника пахнет пластмассой, можно просто протереть его внутри раствором соды. Надо развести в литре теплой воды 2 ст. л. соды и протереть все полки и стены.

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Если запах появился в холодильнике, которым вы уже пользовались, следует его почистить от продуктов, срок годности которых истек, затем вымыть его и просушить.

Если вы не можете это сделать, то есть продукты и средства, которые позволят убрать неприятные ароматы из холодильника.

Первое – это сода, можно насыпать ее в блюдечки или чашечки для кофе и расставить на полочках.

Природными поглотителями неприятного запаха являются кожуры от цитрусовых. Их можно также разложить на полочках холодильника, а затем менять их на новые, когда они засохнут.

Также неприятные запахи может убрать спирт – налейте его в открытый сосуд и поставьте в холодильник.

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