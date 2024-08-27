Прогноз магнитных бурь до конца недели: двое суток будет бить мощный шторм
Геомагнитные штормы во вторник, 27 августа, достигли опасного К-индекса четыре. Этот уровень магнитных бурь относится к "желтому" классу мощности.
По данным сервиса Meteoagent, 28 августа мощность магнитной бури будет держаться на уровне четырех баллов. Предварительный прогноз свидетельствует, что к концу августа опасных геомагнитных штормов не стоит ожидать.
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Магнитные бури сегодня и календарь в неделю
Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:
- Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.
- Повышенная утомляемость.
- Тошнота, отсутствие аппетита.
- Головокружение, головные боли.
- Учащенное сердцебиение.
- Перепады АД.
- Сонливость или бессонница.
- Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.
- Обострение хронических болезней.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Специалисты советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. В частности, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе. Также следует стараться меньше стрессировать.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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