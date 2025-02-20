На украинских АЗС снизилась цена на бензин А-95. По состоянию на 19 февраля его средняя стоимость составляет 56,89 грн/л, что на 1 копейку дешевле, чем накануне. Однако в диапазоне 56,87-56,9 грн/л цена держится еще с 6 февраля, когда произошел рост на 6 копеек. Таким образом, текущая динамика соответствует предыдущим прогнозам.

По информации Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 19 февраля крупные сети АЗС установили цены на бензин в пределах 52,95-59,99 грн/л. Об этом пишет OBOZ.UA.

Самая высокая стоимость зафиксирована в:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Прогноз по бензину сбывается: какие цены фиксируются на украинских АЗС. Источник: Минфин Прогноз по бензину сбывается: какие цены фиксируются на украинских АЗС. Источник: Минфин

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Заправки "Авантаж 7" предлагают выгодные цены на уровне 52,95 грн за литр, а также сеть "Фактор" имеет цену 53 грн за литр.

Прогноз по бензину сбывается: какие цены фиксируются на украинских АЗС. Источник: Минфин Прогноз по бензину сбывается: какие цены фиксируются на украинских АЗС. Источник: Минфин

Как изменятся цены на бензин в ближайшие дни?

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни цены на топливо останутся стабильными. Это связано с тем, что основной путь доставки бензина в Украину – железная дорога, и непогоды на Черном море не повлияли на поставки, сообщает delo.ua.

"Дефицит не задел бензина, поскольку ...объемы поставок морем относительно небольшие. На этой неделе цены на бензин на АЗС останутся неизменными", – отметили аналитики.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские АЗС вскоре перепишут цены на бензин.

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